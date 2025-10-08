Цепная реакция: исчезновение птиц ударит по человечеству голодом

Экологи предупреждают: перемены в климате серьезно влияют на пути миграции птиц, что влечет за собой опасные последствия как для самих пернатых, так и для всего мира. Об этом сообщило издание New York Post.

Глобальное потепление приводит к тому, что птицы, ориентирующиеся на продолжительность светового дня, прибывают в места назначения не вовремя. Это означает, что их привычные места кормежки оказываются недоступны, и птицы вынуждены голодать, испытывать трудности с поиском партнеров и искать новые территории обитания.

Положение ухудшается из-за участившихся экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, настигающие птиц во время перелетов.

Эколог-бихевиорист Джастин Манн отметил, что птицы вынуждены искать новые регионы, поскольку их прежние места обитания больше не соответствуют их потребностям.

Сокращение популяций птиц — это не только проблема для орнитологов. Около 5% растений в мире опыляются именно птицами. Их исчезновение грозит снижением урожайности сельскохозяйственных культур и нарушением экосистем. Под угрозой могут оказаться важные для мировой экономики продукты, как кофе и шоколад.

Согласно данным Корнелльского университета, с 1970 года популяция птиц в мире уменьшилась на три миллиарда особей. Ученые призывают помочь птицам, отключая освещение в ночное время (световое загрязнение дезориентирует их), а также предоставляя им корм и воду.

