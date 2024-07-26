У берегов Мексики зафиксировано землетрясение

Согласно данным Национальной сейсмологической службы (SSN), магнитуда толчка составила 5,4 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных колебаний находился в акватории Мексиканского залива, примерно в 384 километрах севернее города Сьюдад-Акунья, расположенного в штате Коауила. Гипоцентр землетрясения залегал на сравнительно небольшой глубине - всего 10 километров под поверхностью.

Несмотря на внушительную силу толчка, к счастью, сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Это может быть связано с тем, что эпицентр находился достаточно далеко от густонаселенных районов. Также землетрясение было зафиксировано и в одном из штатов США.

Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе, чтобы оценить вероятность повторных толчков. Жителям прибрежных районов рекомендуется сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей.

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