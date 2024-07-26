Спасенные с утонувшего рыболовецкого судна россияне находятся в гостинице

Четверо россиян, которые были на утонувшем возле Фолклендских островов рыболовецком судне, в настоящее время находятся в одной из гостиниц порта Стэнли на полном обеспечении. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на данные, полученные от посольства РФ в Лондоне.

Уточняется, что спасенные моряки также имеют доступ к телефонам и интернету, а еще им обеспечили уход. По данным сотрудников посольства, на борту судна всего было восемь россиян. Сведения о судьбе еще четырех человек не приводятся.

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia утонуло 22 июля в районе Фолклендских островов. Всего на нем находились 27 человек, среди которых граждане Испании, Уругвая, Перу и Индонезии. В СМИ появлялась информация о том, что в результате происшествия погибли от шести до восьми рыбаков.

Ранее сообщалось о том, откуда в Турцию приплыл гидроцикл, начиненный взрывчатыми веществами.