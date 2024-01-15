«Убил лося и разделал его тушу в лесу»: жителя Подмосковья задержали за незаконную охоту

В Подмосковье задержали местного жителя, который подозревается в незаконной охоте. Об этом сообщила руководитель Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

По данным полицейских, мужчина 1985 года подстрелил в лесном массиве в Можайском округе лося, затем разделал его тушу в лесу и пытался погрузить в машину. При этом лицензии на отстрел животного у него не было.

Злоумышленника обнаружил егерь, который и вызвал сотрудников полиции. На месте происшествия правоохранители изъяли ружье. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что своими действиями охотник причинил государству ущерб в размере восьмидесяти тысяч рублей. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее два случая незаконной добычи лося были выявлены в Щелково и Егорьевске.