Ученые обнаружили скопления микропластика у причалов и в водорослях Байкала

Ученые выявили специфические зоны скопления микропластика в озере Байкал, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ). Наибольшие концентрации микрочастиц пластика нашли в районах причалов судов, а также в донных отложениях и зарослях водорослей.

Исследователи провели комплексный анализ, изучив пробы воды, донных осадков, растений и представителей фауны в южной части озера. Такой подход позволил оценить как поверхностное, так и донное загрязнение.

Оказалось, что основные очаги загрязнения связаны с зонами активной человеческой деятельности (стоянки судов), а также с природными объектами — ледовым покровом и участками с густой водной растительностью.

Средняя концентрация частиц микропластика в Байкале составляет несколько десятков на кубический метр воды. Этот показатель значительно ниже типичных значений для многих озер мира, что в целом подтверждает пока еще благополучное состояние уникальной экосистемы.

Однако локальные скопления вызывают тревогу. В районах причалов донные отложения оказались наиболее загрязненными. Более того, микропластик был обнаружен в организмах рыб, обитающих поблизости от этих зон. Водоросли, в свою очередь, играют роль естественных накопителей, удерживая микрочастицы на своей поверхности.

Ученые намерены продолжить наблюдения, чтобы оценить долгосрочное влияние микропластика на эндемичную флору и фауну Байкала, а также понять скорость распада таких частиц в холодной байкальской воде.

