Ученые выяснили, почему на планете луга исчезают быстрее лесов

Международная группа ученых обнаружила тревожную тенденцию: луга и водно-болотные угодья исчезают почти в четыре раза быстрее лесов. Соответствующий вывод опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на который ссылается портал Science XXI.

Отмечается, что указанные экосистемы активно преобразуются в сельскохозяйственные угодья из-за растущего мирового спроса на продукты питания.

Роль лугов в глобальной экосистеме огромна: они хранят от 20% до 35% всего поглощенного планетой углерода, помогая сдерживать изменение климата. В степных и луговых регионах сосредоточено около трети мировых «горячих точек» биоразнообразия.

Кроме того, луга выполняют жизненно важные функции: сохраняют водные ресурсы, предотвращают эрозию почв и служат средой обитания для тысяч видов растений и животных.

Главным катализатором исчезновения этих территорий стал спрос на мясо, зерновые культуры, орехи и масличные семена. Освоение нелесных земель характерно для всех регионов планеты, а не только для тропических стран. Бразилия занимает первое место по площади преобразованных экосистем, за ней следуют Россия, Индия, Китай и США.

Ученые призывают к разработке скоординированных политических мер по защите нелесных территорий. Ответственность за сохранение должна лежать не только на странах-производителях, но и на конечных потребителях.

