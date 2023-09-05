Ученый призвал регулировать поток туристов на Байкале для сохранения озера

Промышленные объекты никак не изменяют санитарно-микробиологическую обстановку в прибрежных водах Байкала, заявил вице-президент Российской академии наук, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.

По его словам, санитарно-микробиологическую обстановку на Байкале ухудшают выгребные ямы частных домохозяйств и дикий туризм, из-за которого в озере становится «все больше кишечной палочки».

Калмыков считает, что для снижения нагрузки на уникальное озеро мало запретить промышленное освоение прибрежной территории. Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, подчеркнул он, нужно изменить отношение местного населения к природным богатствам.

«Нужны очистные сооружения, необходимо регулировать поток туристов и так далее. Это если мы не рассматриваем радикальный вариант — расселения жителей с берегов Байкала. Кстати, во многих странах поступили бы именно так», — сказал Калмыков.

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Наладить идеальную модель взаимодействия людей с Байкалом, считает ученый, позволит набор специальных законодательных актов, которые станут обязательными к исполнению, но в то же время в них будет предусмотрен надежный механизм коррекции.

Калмыков также подчеркнул, что при широком обсуждении «байкальского» законодательства мнение профессионального экспертного сообщества должно быть превыше всего.

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