Ущерб от незаконной свалки в подмосковном Домодедово составил более трех миллионов рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области направило в Домодедовский городской суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в муниципалитете.

Отмечается, что отходы размещались на земельном участке в микрорайоне Барыбино, принадлежащем жительнице округа. Так, общая площадь перекрытия почв составила более трехсот квадратных метров, объем размещения — почти сто кубометров.

В ходе надзорных мероприятий специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по Центральному федеральному округу» рассчитали сумму ущерба, нанесенного свалкой, она составила 3,3 миллиона рублей. Ведомство настаивает на возмещении вреда владелицей земель, которая не смогла обеспечить их сохранность и целевое использование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред Правительства РФ Александр Новак по видеоконференцсвязи запустили головной газораспределительный пункт городского округа Королев «Самаровка».