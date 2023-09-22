Утечку бурового раствора зафиксировали в Одинцовском городском округе

Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном наказании в отношении компании «АТ Инжиниринг», которая занимается строительством в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Известно, что сотрудники компании осуществляли горизонтально направленное бурение для строительства путепровода, в ходе которого произошла утечка бурового раствора, Так и произошло загрязнение земли в месте самих работ и в прилегающем лесном массиве. Компания «АТ Инжиниринг» подверглась административному наказанию в виде штрафа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.