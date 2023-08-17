Уже 15 тысяч тонн макулатуры отсортировали на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» с начала года

На комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест», расположенных в Подмосковье, с начала года отобрали 15 тысяч тонн макулатуры, что в пересчете на книги — 80 миллионов новых томов в твердом переплете. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что количество макулатуры, отобранной в этом году по сравнению с прошлым на комплексах компании увеличилось примерно в два раза. Данный рост связан с постоянной работой по улучшению качества отбора вторичных материальных ресурсов, а также с увеличением вовлеченности жителей Подмосковья в процесс раздельного сбора отходов.

При этом больше всего макулатуры было отобрано на КПО «Дон» в городском округе Кашира — 5 тысяч тонн. На втором месте — КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе, где отобрали 4 тысячи тонн макулатуры. Из КПО «Храброво» в Можайском городском округе на переработку отправилось более 3 тысяч тонн, а на КПО «Юг» в Коломенском округе отобрали 2,5 тысячи тонн макулатуры.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно разъяснять жителям региона правила выброса мусора.