Уже более 12 тысяч жителей Подмосковья присоединились к акции «Покорми птиц»

В акции «Покорми птиц», проходящей в Подмосковье, на сегодняшний день уже приняло участие 12787 человек из разных городских округов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что на настоящий момент самыми активными являются восемь городских округов: Люберцы, Чехов, Власиха, Долгопрудный, Егорьевск, Протвино, Реутов, Воскресенский. При этом больше всего кормушек на сегодняшний день развешано в городском округе Люберцы — чуть менее полуторы тысяч, на втором месте держится Воскресенский городской округ, а на третьем расположился городской округ Протвино.

Примечательно, что акция «Покорми птиц» продлится в регионе до 25 февраля, до этого времени все желающие могут принять участие в мероприятии, проявить свое творчество в оформлении кормушек и внести вклад в поддержание жизни зимующих птиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализуют около двухсот восьмидесяти проектов импортозамещения.