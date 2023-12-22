Уже более десяти жителей Подмосковья проголосовали за очистку прудов в 2024 году

На портале «Добродел» идет голосование для жителей Подмосковья за очистку водоемов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». Так, за первые пять дней уже более 10 тысяч жителей региона оставили свои голоса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что программа «100 прудов и озер» очень востребована и популярна, поэтому число участников, скорее всего, превысит прошлогодние показатели. Примечательно, что жители активно комментируют ход голосования, под некоторыми водоемами количество сообщений превышает тысячу.

Так, на голосование представлены почти шестьдесят водоемов в 21 городском округе. Каждый участник может отдать свой голос только за один водоем. Голосование продлится до середины января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.