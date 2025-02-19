В Австралии более 150 косаток выбросились на берег впервые за 50 лет

В австралийском штате Тасмания на берег выбросились более 150 малых косаток, что стало первым таким случаем за прошедшие 50 лет, сообщил местный телеканал ABC. Из общего числа около 90 особей все еще живы.

По информации Брендона Кларка, представителя службы парков и дикой природы Тасмании (PWS), животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.

Кларк отметил, что процесс спасения всех косаток окажется затруднительным из-за удаленности пляжа, что усложняет быструю доставку необходимого оборудования для транспортировки. При этом остается неизвестным, что именно стало причиной выброса.

Издание ссылается на заявления Кларка о том, что случаи массовых выбросов морских животных на побережье происходят нередко в Тасмании, однако выброс малых косаток стал первым.

Так, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов, а в 2022 году произошло новое массовое выбрасывание, затронувшее еще 200 особей.

Ранее сообщалось, что Австралия обвинила в хакерстве пятерых россиян и ввела против них санкции.