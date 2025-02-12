Австралия ввела санкции против пяти российских хакеров за кибератаку

Австралия ввела ограничительные меры в отношении пяти граждан России и одной компании. Об этом сообщила пресс-служба австралийского МВД.

В соответствии с указанием министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг экономические и финансовые санкции касаются компании ZServers и пяти российских хакеров, которые, как утверждается, были задействованы в кибератаке на базы данных медстраховой компании Medibank в октябре 2022 года.

В МВД Австралии уточнили, что в список санкций внесены владелец ZServers Александр Большаков, а также сотрудники компании: Александр Мишин, Илья Сидоров, Дмитрий Большаков и Игорь Одинцов.

Данные российские граждане теперь имеют запрещенный доступ на территорию Австралии, и за любые операции с их активами предусмотрены уголовные наказания.

Ранее сообщалось, что ЕС увеличит пошлины на российские удобрения до 100% к 2028 году.