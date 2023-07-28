В четырех подмосковных лесничествах в этом месяце провели субботники в рамках акции «Чистый лес»

В июле в Подмосковье в экологической акция «Чистый лес» приняли участие триста шестьдесят человек. Об этом рассказали в региональном Комлесхозе.

С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители региона убрали почти сто кубометров мусора и восемьдесят девять кубометров неликвидной древесины. Отмечается, что во время таких субботников преимущественно убирают сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор. А всего до конца октября планируется провести еще двенадцать подобных мероприятий.

Ранее Андрей Воробьев заверил жителей подмосковных Мытищ, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха завершат уже в августе.