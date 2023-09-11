В двух городских округах Подмосковья удалось пресечь незаконную транспортировку стройотходов
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
В Раменском и Одинцовском городских округах с поличным задержаны незаконные перевозчики мусора. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.
Выяснилось, что одного из нарушителей поймали с поличным, когда он незаконно сбросил строительный мусор вблизи села Жаворонки Одинцовского округа. А еще трое водителей были задержаны в Раменском, однако они избавиться от груза не успели. Сотрудники полиции изъяли самосвалы, нарушители привлечены к административной ответственности.
Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что на прошлой неделе с помощью системы фотофиксации удалось установить тридцать пять фактов транспортировки отходов без разрешительных документов. Общая сумма штрафов превысила миллион рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется весной 2024 года.