В Екатеринбурге обнаружили гигантскую свалку особо опасных покрышек

Рядом с Сибирским трактом в Екатеринбурге активисты выявили колоссальную по масштабам несанкционированную свалку автомобильных покрышек. По предварительным оценкам, количество выброшенных шин исчисляется тысячами, а высота горы отходов превышает человеческий рост.

Проблему зафиксировал представитель «Народного фронта» в Свердловской области Анатолий Карманов. Как он сообщил изданию E1.RU, сигнал поступил от местных жителей. В ходе проверки выяснилось, что соседнее заброшенное здание также заполнено использованными шинами.

«Зашли, получается, в брошенный дом рядом, а там тоже все завалено покрышками использованными. Будем обращаться в надзорные органы, чтобы эту ситуацию исправить, потому что это отходы четвертого класса, там содержатся всякие вредные вещества, в том числе там канцерогены», — рассказал Анатолий.

Он добавил, что активисты намерены добиваться через надзорные органы скорейшей ликвидации свалки.

Утилизация автомобильных покрышек требует специальных технологий, так как их сжигание и захоронение законодательно запрещено. В естественной среде шины разлагаются свыше 150 лет, непрерывно отравляя почву, воду и воздух токсичными соединениями.

