В этом году количество партнеров-переработчиков «РТ-Инвест» достигло 165

В этом году «РТ-Инвест» отправил на переработку семьдесят тысяч тонн вторичных материальных ресурсов, которые утилизируют уже в шести федеральных округах России.

Отмечается, что лидером среди вторичных материальных ресурсов, отправленных на переработку, является пластик — 25 000 тонн. На втором месте стеклобой — 15 000 тонн. Стекло «РТ-Инвест» отправляет в Новосибирскую, Московскую и Ленинградскую области, где из него снова производят стеклянную тару.

Традиционно высокий спрос и на макулатуру — 14 000 тонн. Популярным вторсырьем является и электронный лом. Если сравнивать с 2022 годом, когда за весь период было отправлено на утилизацию 380 тонн, то за 9 месяцев 2023 года уже — 540 тонн. Повышенным спросом также пользуется и черный металл. С января по сентябрь партнерам было отправлено на 209% этого сырья больше, чем в прошлом году — 1 520 тонн.

Самыми активными потребителями вторсырья являются компании из Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Воронежской областей. В 2023 году к числу партнеров добавились новые предприятия, перерабатывающие металлолом в Московской области, полипропилен и тетрапак из Ленинградской, и Татарстане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность разъяснения жителям региона правил выброса мусора.