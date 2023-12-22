В этом году на модернизацию предприятий-загрязнителей в Подмосковье затратили более 30 млрд рублей

Первые итоги выполнения программы модернизации предприятий-загрязнителей в 2023 году подвели в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Так, в этом году на эти цели было направлено более тридцати четырех миллиардов рублей.

Отмечается, что за год в ведомство из городских округов поступило на согласование 224 дорожные карты модернизации, из них были согласованы 177. На сегодняшний день завершили модернизацию 132 предприятия, 45 продолжают работы.

«Масштабная модернизация — это не просто локальная программа, но важная составляющая часть ESG-повестки, которая последовательно реализуется в Подмосковье. Экологический ответственный менеджмент — это серьезный вызов наших дней, на который Подмосковье отвечает эффективно», — заключил глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что жителей Подмосковья следует не штрафовать, а предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.