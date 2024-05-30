В фандоматах «РТ-Инвест» в Совете Федераций и Государственной Думе РФ собрали 60 тысяч бутылок за год

С весны прошлого года в фандоматы «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех), установленные в Совете Федераций и Государственной Думе РФ, сдано пятьдесят тысяч пластиковых бутылок и десять тысяч алюминиевых банок.

Отмечается, что в комплексе зданий Совета Федераций располагаются три фандомата «РТ-Инвест». Они были установлены в марте прошлого года и еженедельно могут принимать 400 алюминиевых банок и 450 пластиковых бутылок. А аппарат по приему тары в Госдуме РФ появился в апреле 2023 года. Фандомат также может принимать до тысячи банок и бутылок за неделю. С момента запуска проекта было сдано порядка 20 тысяч единиц тары.

Вся собранная тара отправилась на переработку. Пластик «РТ-Инвест» перерабатывает сам, а алюминий отправляет компаниям-партнерам. Полученное экологичное сырье используют для производства автомобилей, мебели, радиаторов и посуды.

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