В Ленобласти на поле брачных боев лосей обнаружили необычный грибной деликатес

Во Всеволожском районе Ленинградской области, где в осенний период проходят ритуальные бои лосей, биолог Павел Глазков обнаружил редкий и съедобный гриб — ежовик чешуйчатый, известный в народе как «гриб-лось». Об этом натуралист сообщил в своем телеграм-канале.

Необычный гриб обладает шляпкой, покрытой характерными чешуйками, а его нижняя часть состоит не из трубочек или пластинок, а из мелких иголочек-шипиков. Именно за эту игольчатую поверхность, напоминающую ежа, он и получил свое основное название. Второе, неофициальное имя — «лось» — закрепилось из-за того, что этот гриб является излюбленным лакомством сохатых.

Биолог отметил, что данный вид не имеет ядовитых двойников и ценится грибниками за приятный вкус. Находка была сделана в символичном месте.

«Любопытно, я нашел много этих самых "лосей" как раз около поляны, где сейчас проходят брачные турниры у сохатых. Подрался — и тут же подкрепился!» — написал эксперт.

Павел Глазков также добавил, что рацион лосей не ограничивается ежовиками. Эти крупные животные с удовольствием разнообразят свое меню опятами, маслятами, груздями, рыжиками и белыми грибами.

