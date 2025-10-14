Осенью в Калининграде зацвели каштаны и клумбы цветов
В ботаническом саду Калининграда распустились весенние каштаны и клумбы цветов
В одном из российских городов осенью наблюдается повторное цветение деревьев и кустарников. Об этом сообщило издание «Клопс». Необычное для этого времени года явление зафиксировано в ботаническом саду БФУ им. И. Канта в Калининграде, где неожиданно зацвели некоторые растения.
«У нас расцвел рододендрон Ледебура, который обычно радует лиловыми соцветиями в начале апреля. Форзиции тоже почуяли весну, и розы еще не осыпались», — отметили работники сада.
Помимо этого, горожане заметили цветущий каштан и клумбу с цветущими растениями. Специалисты ботанического сада объясняют это аномальное явление аномально теплой погодой, установившейся в сентябре и октябре. Это спровоцировало пробуждение растений, готовившихся к зимнему периоду покоя.
Ранее психолог Тиунова порекомендовала осенью заниматься спортом и есть яркие овощи.