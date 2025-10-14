Осенью в Калининграде зацвели каштаны и клумбы цветов

В одном из российских городов осенью наблюдается повторное цветение деревьев и кустарников. Об этом сообщило издание «Клопс». Необычное для этого времени года явление зафиксировано в ботаническом саду БФУ им. И. Канта в Калининграде, где неожиданно зацвели некоторые растения.