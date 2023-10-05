В лесах Московской области активно проводятся экологические субботники

В сентябре экологическая акция по уборке территории прошла в Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском и других лесничествах.

Мероприятие «Чистый лес» проводится с мая. Как отмечает куратор Комлесхоза, зампред регионального правительства Георгий Филимонов, лесничими и волонтерами убрано 43 кубометра мусора и 67 кубометров неликвидной древесины.

Проект рассчитан на три года. Его задача — повысить экологическую культуру, контроль за ходом реализации национального проекта «Экология», развитие экологического туризма и сохранение объектов животного мира Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.