В лесах Московской области завершился период вегетации

В лесах Подмосковья завершился период вегетации. В текущем году он длился чуть более полугода.

Это особенное время для растений, за которое они проходят полный цикл развития — от набухания почек до полного опадания листвы, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Инженеры-лесопатологи обследовали свыше 7,4 тысячи насаждений — специалисты оценивали состояние растений, а также формировали планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на следующий год, рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

«Обследования хвойных насаждений проводятся круглогодично», — отметил он.

Как объяснили в Комлесхозе Подмосковья, лесопатологические обследования проводятся перед тем, как очистить лес от погибших и поврежденных деревьев. Речь идет о сплошной или выборочной рубках, а также об уборке неликвидной древесины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе расчистили свыше 160 водоемов по программе «100 прудов и озер».