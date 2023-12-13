В Люберцах обсудили вопросы снижения негативного воздействия от выбросов производств

Представители Минэкологии Подмосковья, специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг», а также представители администрации городского округа Люберцы и жителей ЖК «Кореневский Форт» провели встречу, на которой обсудили вопросы снижения негативного воздействия от выбросов производств и мест стоянок большегрузной техники.

Ожидается, что решение проблемы запаркованности в жилой зоне возьмет на контроль ГИБДД. Ведомство в свою очередь продолжит работу по мониторингу атмосферного воздуха в промзоне, а также продолжит работу с организациями-переработчиками отходов. Примечательно, что будут проведены дополнительные контрольные (надзорные) мероприятия совместно с администрацией в ночные часы.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что ГКУ «Мособлэкомониторинг» рассмотрит вопрос об установке дополнительного поста наблюдения за атмосферным воздухом в близи промзоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.