В марте жители московского региона сдали в фандоматы «РТ-Инвест» миллион банок и бутылок

В фандоматы «РТ-Инвест», расположенные в Москве и Подмосковье, в марте было сдано рекордное количество банок и бутылок — один миллион. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Примечательно, что за все время работы экопунктов жители отправили на переработку более 13 млн единиц тары. В 38 округах региона работает 567 фандомата «РТ-Инвест», собранное с их помощью вторсырье уже отравлено на переработку, где из него произведены новые товары.

Самыми активными являются жители Балашихи. Они сдали за все время 1,2 млн банок и бутылок. На втором месте — Подольск. В городские экопункты там сдано 1,1 млн пластиковой и алюминиевой тары. Тройку лидеров замыкает Красногорск, благодаря жителям на переработку отправилось 900 тысяч единиц тары.

Напоминаем, что, сдавая тару, жители зарабатывают баллы. Все фандоматы подключены к системе лояльности компании. С момента открытия экопунктов к программе лояльности присоединилось 75,5 тысяч человек. Им было начислено 65 млн баллов. Эти баллы жители Подмосковья, могут потратить у партнеров программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.