В МЧС назвали сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть 239» в Черном море

Откачка мазута с танкера «Волгонефть 239» в Черном море начнется сразу после завершения процесса фиксации судна, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

Ранее глава ведомства Александр Куренков провел заседание оперативного штаба в Анапе, на котором он вместе с координаторами работ по очистке побережья от нефтепродуктов обсудил все необходимые меры по устранению последствий крушения.

В сообщении МЧС отмечается, что в рамках подготовительных мероприятий были проведены работы по разогреву и откачке мазута. Планируется, что более усиленные работы начнутся после окончания обвалования судна. Это позволит предотвратить еще один разлив нефтепродуктов в море.

Особое внимание на заседании уделили организации сбора, временного хранения и утилизации загрязненного грунта и нефтепродуктов. Министр Куренков поручил разработать логистику и обеспечить контроль на всех этапах утилизации, чтобы минимизировать экологические последствия трагедии.

Кроме того, определены мероприятия по приему и восстановлению пострадавших животных в результате разлива мазута.

15 декабря в районе Керченского моста произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента с бортов суден эвакуировали 27 моряков. Один человек погиб. Из-за крушения танкеров в акваторию Черного моря попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее вопрос о ликвидации последствий крушения танкеров на совещании по Крыму и Севастополю поднял президент России Владимир Путин.