В Минприроды РФ рассказали, какой объем грунта на Кубани может подвергнуться загрязнению

Объем загрязненного грунта с черноморского побережья Кубани может достигнуть 200 тыс. тонн в результате недавнего экологического ЧП с танкерами «Волгонефть». Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании оперативного штаба в Анапе, передает телеканал «Звезда».

Он отметил, что на момент крушения танкеры перевозили около 9 тыс. тонн мазута, часть которого попала в воды Черного моря. Специалисты уже вывезли 14 тыс. тонн загрязненного грунта, но масштабы загрязнения остаются огромными — по предварительным оценкам, всего загрязнению подверглись около 60 км береговой линии.

На данный момент очищено 39 км береговой линии, однако работы продолжаются.

Кроме того, отметил Козлов, группа по ликвидации последствий выброса мазута на Кубани значительно увеличилась. Теперь она насчитывает более 10 тыс. человек.

В настоящее время в работе задействовано 366 единиц техники, 270 из которых являются специализированными машины по устранению загрязнений. Министр подчеркнул, что основное внимание сосредоточено на двух ключевых участках от — Благовещенской до Витязева и от Витязево — до центрального пляжа Анапы.

По информации телеграм-канала SHOT, волонтеры на Кубани спасли почти 1000 птиц после разлива мазута. Большинство из них доставляют в краснодарский «Сафари-Парк». Команда волонтеров продолжает трудиться круглосуточно.

Количество погибших птиц увеличилось до 181, а дельфинов — до 12. Кроме того, волонтеры столкнулись с новой проблемой — из-за шторма мешки с собранным мазутом снова уносит в море.

Ранее президент России Владимир Путин предложил план по очистке побережья от последствий разлива топлива в Черном море.