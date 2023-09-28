В муниципалитетах Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку

В подмосковных муниципалитетах развернута масштабная работа по подготовке к весеннему паводку.

Такие меры необходимы для предотвращения причинения вреда на случай, если половодье окажется сильным. Подготовка проходит под контролем Минэкологии региона, министерство направило соответствующие обращения в администрации городских округов, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, одной из первых о проводимой работе проинформировала администрация Истры. Там в сентябре обследовали все восемь муниципальных ГТС и проверили работоспособность запорных устройств. Помимо этого, на случай угрозы аварии подготовлена вся необходимая техника и создан запас материальных ресурсов, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Кроме того, силами администрации (Истры. — прим. ред.) проведен текущий ремонт ГТС на реке Маглуша — притоке реки Малая Истра в районе деревни Брыково, ведутся ремонтно-восстановительные работы на плотине на реке Даренка», — уточнил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев во время рабочего визита в городской округ Королев рассказал, что в муниципалитете будет проведена самая масштабная за долгое время реконструкция инфраструктуры ЖКХ.