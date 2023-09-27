Андрей Воробьев: в Королеве проведут самую масштабную за долгое время реконструкцию инфраструктуры ЖКХ

В 2024–2026 годах в Королеве впервые за долгое время пройдет самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона пояснил, что будут переложены коммуникации всей центральной и старой частей города — это шесть магистральных трасс и шестнадцать километров сетей. Сейчас в работе находятся сразу несколько ключевых объектов муниципалитета, отметил Воробьев во время визита в Королев.

«Мы в Королеве. Здесь вместе с Фондом развития территорий капитально ремонтируем системы теплоснабжения. Сети изношенные, поэтому нужны дополнительные мощности. Также нужны ресурсы, чтобы подключить новую поликлинику на тысячу посещений в смену», — подчеркнул губернатор.

Так, на новой котельной «Пионерская», которая питает шестьдесят домов и обеспечивает горячей и холодной водой более восемнадцати тысяч жителей, детские сады, школы, а также центральную городскую больницу, поставили современное и надежное оборудование.

Кроме того, до конца года будет сдана котельная «Новые Подлипки». Сейчас ее готовность составляет семьдесят три процента. Запустить котельную намерены в этом отопительном сезоне. Мощности будут увеличены, чтобы охватить еще сто шестьдесят домов и сорок пять тысяч жителей.

Помимо этого, на девяносто процентов завершены работы по обновлению большого участка теплосети от запущенной в конце 80-х годов котельной «Самаровка». Она охватывает семнадцать социальных объектов и шестьдесят тысяч человек.

Накануне губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Воскресенск. Глава региона проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский.