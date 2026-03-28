В небе над Петербургом появилось загадочное черное облако

Утром 28 марта жители Санкт-Петербурга заметили в небе необычное явление — черное облако смога, которое особенно хорошо было видно в южной части города, сообщило интернет-издание Neva.Today.

Местные жители зафиксировали сгусток загрязненного воздуха на 91-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Облако выделялось на фоне неба и вызвало беспокойство у горожан.

Как объяснили синоптики, причиной образования смога стали неблагоприятные метеорологические условия. Накануне, 27 марта, Главное управление МЧС России по региону предупреждало о них.

Из-за установившегося штиля (полного безветрия) вредные примеси, которые обычно рассеиваются, скапливаются в приземном слое атмосферы, формируя видимые сгустки загрязнения.

По прогнозам, неблагоприятные метеоусловия продлятся три дня: 28, 29 и 30 марта. В этот период горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи крупных автомагистралей и промышленных зон.

