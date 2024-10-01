В Нижегородской области появятся 80 малогабаритных станций для контроля качества воздуха до конца года

В Нижегородской области установят 80 малогабаритных станций контроля качества воздуха до конца текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что данный проект реализуется компанией МТС и стартовал два года назад. В позапрошлом году в Нижнем Новгороде были установлены пять постов для мониторинга загрязняющих веществ возле промышленных предприятий и загруженных автодорог.

Отмечается, что указанная технология дает возможность оперативно находить аномалии, определять момент выброса и концентрацию загрязняющего вещества в конкретной локации и даст возможность прогнозировать рассеивание посредством искусственного интеллекта.

Добавляется, что в текущем году также планируется запуск проекта по мониторингу водных объектов.

Ранее сообщалось, что план по исследованиям воздуха перевыполнили в Подмосковье более чем в два раза.