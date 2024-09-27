План по исследованиям воздуха перевыполнили в Подмосковье более чем в два раза

В сентябре 2024 года специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» осуществили более 100 выездов в муниципалитеты Подмосковья для оценки качества атмосферного воздуха и провели более восьми тысяч исследований концентрации каждого измеряемого вещества. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что это в два раз больше плановых показателей. Исследования проводили, в том числе, в ночное время, на фоне неблагоприятных метеоусловий для рассеивания загрязняющих веществ, их результаты передали в Управление государственного экологического надзора для планирования контрольных мероприятий. Специалисты также направили 34 уведомления о принятии мер и организации работы, чтобы она не оказывала негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.