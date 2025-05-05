В Нижегородской области стартовал сезон зарыбления водоемов

В Нижегородской области стартовал весенний сезон зарыбления водоемов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что в это время закладывается основа для осеннего лова, поскольку за это время выпущенные мальки успевают набрать товарную массу. Это дает возможность не только обеспечить жителей региона свежей рыбой, но и поддерживать стабильное развитие предприятий рыбной отрасли.

Отмечается, что на сегодняшний день в Нижегородской области действуют около 30 рыбоводных предприятий, многие из них уже приступили к зарыблению.

Ранее юрист Хаминский заявил, что за рыбалку в местах нереста грозит уголовная ответственность.