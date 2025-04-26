Юрист предостерег от рыбалки в местах нереста

Россиянам, нарушающим правила рыболовства в местах нереста, грозит уголовная ответственность. Санкции могут включать штраф до 500 тыс. руб., исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на аналогичный период, рассказал РИА Новости возглавляющий центр правопорядка в Москве и Подмосковье юрист Александр Хаминский.

Он пояснил, что уголовное наказание может быть применено только при ловле рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо если действия рыбака повлекли крупный ущерб.

Кроме того, за нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность. Она предусматривает штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а также конфискацию судна и других орудий лова.

«Однако общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Так, уже с начала апреля в России началась операция „Нерест“, в рамках которой инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства», — отметил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил рыбаков об ограничении по весу улова в водоемах общего пользования: не более 5 кг рыбы на человека в сутки.