В Нижегородской области стартовал сезонный этап зарыбления водных объектов

В Нижегородской области стартовал осенний сезон пополнения рыбных запасов местных водоемов. Как заявили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, этот период считается наиболее благоприятным для выпуска молоди благодаря естественным природным условиям. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Постепенное охлаждение воды, снижение активности хищных видов и миграция взрослых особей на глубину создают оптимальную среду для адаптации молодняка перед предстоящей зимовкой. Рыбоводческие предприятия «Клевое место» и «Компания Ливант», специализирующиеся на пастбищной аквакультуре, уже выпустили в естественную среду более двух тысяч особей карпа и свыше тысячи молоди осетра. Выпущенная рыба будет развиваться в условиях природной свободы, достигая товарных показателей.

В регионе активно развивается аквакультурное направление — в настоящее время функционируют 28 рыбоводческих хозяйств, большинство из которых уже присоединились к осенней кампании по зарыблению. При этом ведомство обращает внимание рыболовов-любителей на особый статус таких участков.

В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, любительская ловля на территориях, выделенных для товарного рыбоводства, допускается исключительно по предварительной договоренности с владельцами хозяйств. Такой подход позволяет совмещать рекреационный потенциал водоемов с интересами развития аквакультуры в регионе.

Ранее сообщалось, что более 200 пресноводных рыб семейства карповых запустили в Назарьевский пруд жители Химок.