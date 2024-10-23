В Нижегородской области волонтеры высадили свыше 700 тыс. деревьев

В Нижегородской области с начала осеннего сезона волонтеры высадили в Нижегородской области 240 тыс. саженцев, а в целом по программе «Зеленая формула» — свыше 700 тыс. саженцев. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в регионе посадки деревьев произведены на площади 170 га, что равно почти 240 футбольным полям.

Отмечается, что проект «Зеленая формула» стартовала два года назад. Тогда была поставлена цель высадить пять миллионов деревьев в 10 регионах присутствия компании СИБУР.

Ранее сообщалось, что более 20 семей подмосковных росгвардейцев высадили «Аллею семьи».