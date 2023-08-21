В одной из деревень в Балашихе зафиксировали нарушение Водного кодекса РФ

Жители деревни Черное городского округа Балашиха обратились в Минэкологии Подмосковья с жалобой на установленные в водоохранной зоне ручья заборы, которые препятствуют свободному доступу к водному объекту.

Отмечается, что инспекторы эконадзора оперативно отреагировали на обращение и поспешили осмотреть указанное в обращении место на наличие фактов нарушения Водного кодекса РФ. Ими было выявлено, что в водоохранной зоне ручья без названия притока реки Камышенка установлены заборы, принадлежащие собственникам земельных участков СНТ «Твой сад».

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что решение на право пользования водным объектом у СНТ отсутствует, в связи с чем, имеются признаки нарушения требований Водного кодекса Российской Федерации. СНТ «Твой сад» получило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данный вопрос находится на контроле ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям региона правила выброса мусора.