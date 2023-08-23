В одном из подмосковных ЖК теперь можно за сдачу тары получить скидку на оплату ЖКХ

Компания «РТ-Инвест» запустила пилотный проект в одном из жилых комплексов Мытищ. Специально для местных жителей был установлен фандомат для сбора вторичных ресурсов, в котором в обмен на бутылки и алюминиевые банки можно получить скидку на оплату услуг управляющей компании.

Отмечается, что по итогам пилотного проекта «РТ-Инвест» примет решение о расширении участников акции и привлечении других управляющих компаний. С момента установки в этот экопункт жители ЖК сдали уже более 15 тысяч единиц тары. За каждую пластиковую бутылку жители получают 5 баллов и 10 баллов — за алюминиевую банку, их можно обменять на скидку на оплату содержания и текущего ремонта дома. 5 экобаллов равны 1 рублю. С момента запуска пилотного проекта жители накопили 40 000 баллов.

Примечательно, что фандомат в Мытищах пока единственный, установленный на территории многоквартирного дома. Другие экопункты расположены в парках, скверах, школах, спортивных комплексах и в магазинах. По подсчетам экспертов «РТ-Инвест», каждые 10 секунд в один из фандоматов компании сдается банка или бутылка.

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