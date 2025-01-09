Система видеонаблюдения в лесах Подмосковья за год выявила более 1,2 тыс. дым-точек

Система видеонаблюдения, работающая в лесах Подмосковья, по итогам 2024 года зарегистрировала более 1,2 тыс. потенциально опасных объектов — так называемых дым-точек. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В общей сложности за год в лесах региона зарегистрировали свыше 4,2 млн срабатываний системы. Из них подтвердились более 1,2 тыс. объектов.

В подмосковных лесах установлено 132 комплекса видеонаблюдения. Пять из них установили в прошлом году. На 2025 год запланирована установка еще пяти видеокамер.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил огнеборцев региона с профессиональным праздником.