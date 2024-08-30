В Подмосковье не выявили случаев африканской чумы свиней в последний месяц лета

Специалисты не выявили случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Подмосковье в августе, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Биоматериал для анализа был взят у двадцати шести особей дикого кабана, добытых во время любительской и спортивной охоты, отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Лабораторные исследования не выявили случаев заражения АЧС. Усиленная работа по предотвращению вспышек опасного заболевания продолжается», — подчеркнул глава областного Минэкологии.

Тихон Фирсов также напомнил, что в регионе проходит операция «Дикий кабан». Ее цель — предупредить вспышки африканской чумы свиней в свиноводческих хозяйствах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.