В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков

В Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды в связи с заморозками, которые ожидаются сегодня ночью. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Так, согласно прогнозу, в ночные часы на территории региона возможно понижение температуры воздуха до минус двух градусов.

Предупреждение действует с девяти часов вечера понедельника до шести часов утра вторника.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на территории столицы и области прогнозируется аномально холодная погода с мокрым снегом.