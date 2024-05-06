В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков
Фото: [Unsplash.com / Daniele Levis Pelusi]
В Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды в связи с заморозками, которые ожидаются сегодня ночью. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Так, согласно прогнозу, в ночные часы на территории региона возможно понижение температуры воздуха до минус двух градусов.
Предупреждение действует с девяти часов вечера понедельника до шести часов утра вторника.
Ранее сообщалось, что на этой неделе на территории столицы и области прогнозируется аномально холодная погода с мокрым снегом.