В Подмосковье очищают русло реки Альба

В последние годы водная акватория стала грязной от ила и мусора. Подрядная организация приступила к очистке по программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 год. Общая протяженность работ составит десять километров. Работу подрядчиков курирует Дирекция экологических проектов. Как отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар, русло будет очищено до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что для подмосковных больниц закупят дизель-генераторные установки.