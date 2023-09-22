Для подмосковных больниц закупят дизель-генераторные установки

Оборудование будет закуплено для Волоколамской центральной районной больницы, здания стационара Раменской областной больницы, хирургического и реабилитационного корпусов Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова (городской округ Пушкинский). Соответствующие извещения размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик будет обязан подготовить фундамент, установить оборудование, проложить кабельные линии, подключить установку и выполнить другие сопутствующие работы. Прием конкурсных заявок продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит сев озимых культур.