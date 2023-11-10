В Подмосковье окольцевали и пометили больших веретенников

В Подмосковье за год окольцевали и пометили шесть особей большого веретенника, сообщили в Минэкологии региона. Этот вид занесен в Красную книгу области.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, все отловленные птицы были измерены и окольцованы металлическими номерными кольцами. Одну из особей пометили GPS/GSM трекером.

«Все птицы перенесли отлов благополучно и были выпущены в природу в течение тридцати минут после поимки», - отметил министр.

Благодаря трекеру стало известно, что меченая птица во время перелета на зимовку остановилась в Румынии.

Большой веретенник в Подмосковье находится под угрозой исчезновения. Сейчас на территории региона обитает всего 90–120 пар.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пометили трекерами двух серых журавлей.