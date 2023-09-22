В Подмосковье передано на утилизацию более ста килограммов использованных батареек

Специалисты «Мособлэнерго» с начала года собрали около 103 килограммов отработанных батареек.

Элементы в специальных контейнерах переданы на обезвреживание в ФГУП «Федеральный экологический оператор». Отработанные химические источники тока относятся ко второму классу опасности бытового мусора. Они содержат олово, ртуть, цинк, магний, никель, кадмий, свинец. Сбор использованных батареек ведется в каждом филиале «Мособлэнерго».

Также на обезвреживание компания передала 239 килограммов ламп, утративших потребительские свойства. Мероприятия в рамках соблюдения экологического законодательства проводились в Красногорске, Щелкове и Сергиевом Посаде.

Ранее сообщалось, что предприятие по производству готовых блюд строят в подмосковном Дмитрове.