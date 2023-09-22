Предприятие по производству готовых блюд строят в подмосковном Дмитрове
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства фабрики-кухни вблизи деревни Гришино Дмитровского городского округа.
На предприятии полного цикла будут выпускать до 150 наименований готовых блюд под брендом «Аппетитов – готовая еда» и полуфабрикатов из подмосковного сырья. Общая площадь объекта составит более 25 тысяч квадратных метров. Мощность производственного блока — 40 тонн в сутки.
По завершении строительства объекта в третьем квартале 2024 года, здесь будет создано 265 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье очищают русло реки Альба.