В Подмосковье перевыполнили план по прочистке минерализованных полос в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В подмосковных лесах прочистили более 2,3 тысячи километров минерализованных полос, что составило 130% от плана работ на этот год. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
Наибольший объем работ был выполнен на территории Ногинского лесничества – там прочистили 208 километров. На втором и третьем местах – Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества.
В комитете напомнили, что минерализированные полосы создают для того, чтобы не допустить распространения пожара в лесу.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев дал поручение позаботиться о семье сотрудника МЧС, который погиб, спасая человека во время пожара.