В Подмосковье перевыполнили план по прочистке минерализованных полос в лесах

В подмосковных лесах прочистили более 2,3 тысячи километров минерализованных полос, что составило 130% от плана работ на этот год. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Наибольший объем работ был выполнен на территории Ногинского лесничества – там прочистили 208 километров. На втором и третьем местах – Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества.

В комитете напомнили, что минерализированные полосы создают для того, чтобы не допустить распространения пожара в лесу.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев дал поручение позаботиться о семье сотрудника МЧС, который погиб, спасая человека во время пожара.