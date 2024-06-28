В Подмосковье по окончанию нерестового периода приступили к расчистке прудов и озер
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
По окончанию нерестового периода с 11 июня в Подмосковье началась долгожданная расчистка водной глади водоемов, которые определили жители посредством голосования на портале «Добродел». Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Наступило лето, нерестовый период позади, а это значит, что пришла пора приступать к очистке водоемов. В этом году по программе Губернатора «100 прудов и озер» будет расчищено от мусора, водной растительности и древесных остатков 14 региональных водоемов», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Отмечается, что работы по расчистке водных объектов планируется завершить к сентябрю текущего года. Напоминаем, что в прошлом году по программе «100 прудов и озер» было приведено в порядок сорока водных объектов в различных городских округах.
«Мы начали программу в 2021 году, с того момента на территории Подмосковья уже расчищено более 150 водоемов общей площадью более 700 гектаров, в этом году к ним прибавится еще 14 водных объектов. Программа «100 прудов и озер» получила отклик у жителей региона, поэтому было решено продлить ее до 2027 года», — добавил Фирсов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Литвиново».