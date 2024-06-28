В Подмосковье по окончанию нерестового периода приступили к расчистке прудов и озер

«Мы начали программу в 2021 году, с того момента на территории Подмосковья уже расчищено более 150 водоемов общей площадью более 700 гектаров, в этом году к ним прибавится еще 14 водных объектов. Программа «100 прудов и озер» получила отклик у жителей региона, поэтому было решено продлить ее до 2027 года», — добавил Фирсов.