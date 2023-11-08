В Подмосковье подвели итоги конкурса на лучшую фотографию осеннего леса

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья подвели итоги конкурса на лучшую фотографию осеннего леса #краскиосени2023. В результате были определены шесть победителей.

Лидером по количеству набранных голосов в соцсетях ведомства стала фотография из Шатуры. Также в число победителей включили снимки из Коломны, Егорьевска и Орехово-Зуево.

Ранее в ведомстве сообщили, что с января текущего года на лесных территориях области было ликвидировано более 850 навалов мусора. В общей сложности объем убранных отходов превысил 120 тысяч кубометров.